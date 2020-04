Météo France : les prévisions pour ce vendredi 17 avril (et pour ce week-end ! )

© Météo France

La tendance pour ce Week-End

Qualité de l'air avec ATMO Hauts-de-France

Selon Météo France, la journée débute plutôt bien. Certes de l’air doux et humide a envahi notre région durant la nuit, mais ce matin, globalement, le ciel est plutôt lumineux malgré la présence d’un voile de nuages plus ou moins épais. Le vent est faible, et les températures du petit matin en hausse par rapport à hier, de 6° à 9° dans l’intérieur, de 8° à 11° en bord de mer.Hélas, une dégradation va remonter sur nos régions. Dans le courant de l’après-midi, des averses localement orageuses vont se développer. Le risque orageux semble épargner l’Est des Hauts-de-France (de l’Avesnois au sud de l’Aisne). Sous les orages les plus marqués, les cumuls peuvent être de 5 à 10 mm, voire 15 mm sur l’ouest. Ce temps instable va se maintenir jusqu’en fin de journée.Le vent garde une composante Nord-Est en mer, mais passera au Sud à Sud-Est dans les terres. Des rafales de l'ordre de 50/60 (voire très localement 70) km/h sont attendues sous les grains orageux les plus forts (principalement sur l'ouest de l'Oise, la Somme et le Pas de Calais).Les températures maximales seront à nouveau en légère hausse, 16° à 20° sur la côte, jusqu’à 25° dans l’intérieur, avec les orages l’ambiance sera parfois « lourde » !Nous serons encore « alimentés » par cet air doux et humide. La matinée sera certainement calme et plutôt agréable, mais une nouvelle fois, par évolution diurne et avec les températures qui vont monter, des averses voire des orages vont se déclencher. Sous ces averses orageuses, le vent soufflera en rafales (50 à 70 km/h) et les températures deviendront quasi estivales !Petite poussée anticyclonique. Comme il y aura pas mal d’humidité dans l’air, nous pouvons craindre brumes et bancs de brouillards matinaux, puis l’évolution devrait être agréable avec le retour d’un sec et ensoleillé.Avec un indice de confiance de 2 sur 5, Météo France annonce pour le moment une journée calme et sèche. Néanmoins il semblerait que les nuages parviennent à masquer totalement le soleil, le tout avec des températures en légère baisse par rapport aux jours précédents.Un nouvel épisode de pollution aux particules touchera le littoral du Nord et du Pas-de-Calais. Cet épisode s'explique par une production locale importante de particules dans l'atmosphère à partir de polluants provenant de sources multiples (agriculture, activités économiques, chauffage, etc.) en lien avec les conditions météorologiques. La qualité de l'air restera bonne au sud de la région.