Météo France : prévisions pour ce vendredi 17 janvier et pour le week-end dans les Hauts-de-France

► VendrediAprès une journée plutôt agréable hier, les choses se sont gâtées cette nuit avec l’arrivée d’une nouvelle perturbation.On se réveille avec une pluie faible mais continue. le vent est de nouveau sensible avec des rafales jusque 50 km/h.Des bourrasques de vent que l’on retrouve également dans l’après-midi, associées cette fois non plus au front perturbé qui aura quitté la région, mais au ciel de traine qui s’installe à l’arrière.Des averses devraient donc circuler sur l’ensemble des Hauts-de-France, pour ne s’estomper que la nuit suivante.► TempératuresLes températures seront douces le matin, 6 degrés au-dessus des normales.7 à Valenciennes et Maing8 à Laon et Bois les Pargny► Dans l’après-midi, 11 ou 12 degrés11 à Lille et Faches Thumesnil12 pour Amiens et Pont Noyelles► SamediAprès dissipation des grisailles matinales, le temps se fait nuageux sur l’ensemble de la région, sans pour autant contrarier complètement les éclaircies. Le ciel sera donc partagé entre les deux. Le vent se sera calmé. Les températures vont repartir à la baisse, 3 à 7 degrés attendus.► DimancheNous serons sous l’influence d’un puissant anticyclone positionné sur l’Angleterre. La journée sera donc calme dans l’ensemble.► Et puis lundiLe temps sera partagé entre nuages de basse couche et de belles éclaircies.Les températures baisseront encore, autour de 1 à 7 degrés.Texte Thomas Leridez