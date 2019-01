Météo France : prévisions pour ce vendredi 18 janvier et pour le week-end

Vendredi

L'après-midi

Une dorsale anticyclonique nous protège aujourd’hui, et ce matin ce sont surtout des nuages élevés qui occupent le ciel. Des bancs de brouillard peuvent être présents (à priori du Valenciennois à l’Avesnois), maiscertains vont devoir gratter leur pare-brise ce matin, mais aussi la possibilité de regel de l’humidité résiduelle associée aux averses d’hier. Prudence, les chaussées peuvent être glissantes !

Peu de changement pour le ciel de l’après-midi, nous restons à l’avant de la prochaine perturbation, le ciel voilé du matin va le rester, même si les nuages vont commencer à s’épaissir. Le vent de sud-sud-est est faible à modéré.



Températures



Venons-en à l’arrivée de la neige !

Dimanche

Lundi

(et vont le rester quelques jours car il semblerait que le froid résiste jusqu’à la fin du mois) et sont de l’ordre -2° à +1° dans l’intérieur, 1° à 3° sur les côtes., Météo France prévoit 3° à Avesnes-sur-Helpe et Fourmies, 4° à 6° sur le reste de la région.La perturbation présente sur le Bretagne va aborder les Hauts-de-France par l’ouest samedi matin.. Cette perturbation va lentement progresser dans l’intérieur dans le courant de l’après-midi. Avec les températures plus froides, (-2° à 1° le matin, 2° à 4° l’après-midi) les précipitations se feront souvent sous forme de neige, mais à priori resteront de faible intensité (sur la journée les cumuls envisagés vont de quelques traces à 3 cm). Le risque de neige va cesser dans le courant de la nuit suivante. Par ailleurs, le vent sera modéré et soufflera en pointes de 40 à 50 km/h, accentuant la sensation de froid.Il y aura beaucoup d’humidité en basse couche, donc beaucoup de nuages,. Dans l’après-midi la masse d’air va s’assécher, les petites pluies vont disparaître et les éclaircies reviendront par le nord. Le vent basculera au nord-est et sera faible. Bien que toujours inférieures aux valeurs saisonnières, les températures remonteront un peu : 0° à 3° pour les minimales, 3° à 5° pour les maximales.Comme aujourd’hui, nous serons sous l’effet d’une dorsale anticyclonique avant l’arrivée d’une perturbation prévue pour mardi. Il faut s’attendre quand même à pas mal de grisailles matinales qui devraient évoluer vers des éclaircies l’après-midi. Les gelées seront généralisées (-4° à -2° dans les terres, -1° à localement +1° en bord de mer) et les maximales seront comprises entre 2° et 5°.Textes : Anne-Sophie Roquette