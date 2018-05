Météo France : prévisions pour ce vendredi 18 mai et pour le week-end

Vendredi

Comme hier, au fil de la matinée la masse d’air va s’assécher, toujours plus tardivement en remontant vers le nord de la région qui reste bien alimenté en humidité par la mer (principalement sur les côtes de la Mer du Nord)., même si il reste faible à modéré, oubliées les rafales !Tel un beau tableau,Il va faire un peu frisquet en toute fin de nuit début de journée,, quant aux maximales, par rapport à hier, tout au plus elles gagneront un degré par endroit avec une fourchette deCertains sont peut-être ce soir « en long week-end », alors à quoi faut-il s’attendre ? Quand on regarde les dernières prévisions de Météo France, on se dit que finalement il sera plutôt agréable notre long week-end !A nouveau des plaques de nuages bas au réveil,, un peu plus de nuages dans l’après-midi, car il semble à l’heure qu’il est que l’humidité de basse couche soit plus résistante. Le vent sera faible, les températures minimales (et c’est confirmé) seront les plus fraîches de la semaine 4 à 6° dans l’intérieur, 6 à 8° en bord de mer, à l’inverse les maximales afficheront une petite hausse avec 14 à 17° près des côtes et 16 à 19° sur le reste de la région.Encore une fois, après dislocation des nuages bas matinauxet de plus en plus larges. Températures au petit matin de 7 à 9°, au meilleur de l’après-midi de 19 à 23° dans l’intérieur et de 16 à 20° (voire un peu moins si des nuages tenaces résistent) sur le littoral.mais petit changement car cette fois-ci des nuages se développeront par évolution diurne, et il pourrait y avoir quelques averses éparses l’après-midi. Vous noterez la belle remontée des températures : Matin 10 à 12°, après-midi 19 à 21° sur les côtes et 22 à 25° sur le reste des Hauts-de-France.Textes : Anne-Sophie Roquette