Météo France : les prévisions pour ce vendredi 18 octobre (et les prochains jours)

Températures



Les tendances de Météo France pour la suite

Toujours notre fameux ciel de traîne ce vendredi ! Mais en raison d’air froid présent en altitude, nous nous retrouvons exposés à de « belles et bonnes » averses ! En début de matinée circule une ligne d’averses parfois orageuses, selon Météo France.Elle arrive par l’ouest et va chasser les éclaircies qui vont quand même revenir après le passage de cette ligne, à priori en fin de matinée, mais le risque d’averses marquées et orageuses va persister sur le nord de la région, en particulier sur le littoral et ce sera encore le cas dans l’après-midi. (les cumuls de précipitations dans le boulonnais peuvent atteindre 30 mm) Ces fortes averses seront accompagnées de rafales de vent pouvant atteindre 70 voire 80 km/h.Les températures du petit matin restent douces, et affichent 10 à 12°.Les maximales baissent un peu : 15 et 16° en général, 17° du côté de Senlis.. Notre météo automnale se maintient pour le premier week-end des vacances scolaires... Une nouvelle onde pluvieuse va remonter sur la région. Ciel couvert et pluvieux le matin, retour d’éclaircies par l’ouest l’après-midi (elles gagneront l’est de la région en fin de journée). Les rafales de vent se maintiendront en bordure maritime (50 à 60 km/h) et les températures continueront à baisser : 9 à 11° le matin, 14 à 16° l’après-midi.. Nuages pour tout le monde le matin, avec des pluies faibles surtout sur l’est des Hauts-de-France. Retour d’un temps plus clément l’après-midi (sauf sur l’est…), avec des apparitions du soleil. Minimales encore en baisse : 6 à 10°, maximales également 13 à 15°.. Le ciel chargé du matin verra les éclaircies revenir par l’ouest, mais c’est un ciel de traîne qui va se mettre en place l’après-midi avec des averses. Minimales de 8 à 11°, maximales de 14 et 15°.