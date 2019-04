Météo France : les prévisions pour ce vendredi 19 avril (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

C’est du grand beau temps que nous annonce Météo France… En journée, les bonnes conditions se poursuivent. A noter tout de même quelques cumulus qui peuvent se former au sud-est de la région et les nuages les plus épais peuvent être par moment porteurs d’averses éparses. Un coup de tonnerre ponctuel n’est pas à exclure non plus.Les températures minimales de votre vendredi sont douces pour la saison…De 7 à 12 degrés. 8 pour Amiens et Corbie. 10 à Lille et Hem.Dans l'après-midi, les maximales évoluent 7 degrés au-dessus des moyennes… 21 à Saint Omer et Arques. 23 à Laon et Etouvelles.Le long week-end de Pâques maintenant…Il sera très agréable grâce à des conditions anticycloniques bien établies, et grâce à un flux d'est qui continue d’assécher la masse d’air. Tout logiquement,, on bénéficiera d’un temps largement ensoleillé. Températures de 10 à 22 degrés., la chasse aux œufs se déroulera sous un grand soleil du matin jusqu’au soir. Températures qui évoluent dans les mêmes eaux…Et puis pour votreférié, la masse d’air se fait un peu plus humide. Pour autant, c’est une très belle journée qui sera la nôtre, malgré quelques nuages mais qui ne gâcheront pas l’impression de beau temps. Et les températures pousseront jusque 24 degrés.