Météo France : prévisions pour ce vendredi 19 juillet et pour le week-end

Vendredi

Dans l’après-midi

Températures

Et ce week-end dans les Hauts-de-France ?



Samedi

Dimanche

Et lundi ?

Après la journée d’hier un peu perturbée, cette nuit, la situation s’est calmée. La matinée se passe sous un ciel ou se succèdent éclaircies et nuages, peut être parfois un peu plus nombreux sur la frange littorale du Pas-de-Calais.Le temps reste calme, mais des nuages bas gagnent par l’ouest, donnant un ciel très nuageux, voire couvert, tandis que dans le sud picard, les périodes ensoleillées résistent. Le vent est faible.De 11 à 17 degrés le matin11 à Saint Quentin et Grugies15 à Lille et La BasséePour les maximales, comptez 20 à 28 degrés22 à Calais et Fréthun28 à Beauvais et Saint Omer en ChausséeArrivée d’une nouvelle dégradation, qui devrait cette fois être plus active que celle d’aujourd’hui.Le ciel sera changeant, avec des averses parfois orageuses. Encore des rafales de vent jusque 50 km/h. La côte passera à l’arrière de cette instabilité en cours d’après-midi avec le retour d’un temps sec et d’éclaircies plus franches.Températures de 15 à 26 degrésLes pressions repartent à la hausse. Le temps se fait dégagé et le soleil cohabite avec quelques nuages, qui seront juste inoffensifs.Températures de 13 à 25 degrésBelle journée très ensoleillée, et surtout le début d’une nouvelle semaine chaude, avec des températures qui dépasseront les 30 degrés.Textes : Thomas Leridez