Météo France : prévisions pour ce vendredi 19 juin et pour le week-end

L’instabilité c’est bientôt terminé ! Bonne fête Romuald et Gervais.

► Vendredi

Après une nuit plutôt calme nous retrouvons par endroits ce matin quelques brumes. Le ciel est toutefois bien nuageux et le risque d’averses est déjà présent hormis sur l’est de la région. Le vent orienté au sud-ouest est faible dans les terres, modéré en bord de mer.

► L’après-midi

L’amélioration à venir va commencer à se faire sentir sur la façade maritime dans l’après-midi ! Le soleil revient briller sur la côte. Un peu de patience ailleurs puisque le ciel variable pourra encore lâcher quelques averses et pourquoi pas faire gronder le tonnerre (sur l’Avesnois).

► Températures

Les températures minimales s’échelonnent de 10° à 14°, les maximales de 18° à 22° dans l’intérieur.

► Samedi

C’est le jour où aura lieu le solstice d’été (à 23h43), ce sera également le jour le plus long de l’année ! Côté ciel la journée sera agréable malgré une petite dégradation temporaire en milieu de journée dans l’intérieur qui apportera des nuages plus nombreux parfois porteurs d’averses. Les températures seront quasi identiques à celles d’aujourd’hui.

► Dimanche

Pour fêter les Papas (et la Musique) arrivera en cours de matinée une perturbation par le sud de nos régions. Elle sera toutefois affaiblie par les hautes pressions et, si les prévisions se confirment, semble ne donner que quelques gouttes de pluie sur l’ouest de la Somme et du Pas-de-Calais. Ses nuages cacheront le soleil par endroits mais n’empêcheront pas les thermomètres de monter : 12° à 16° au petit matin, 19° à 23° l’après-midi.

► Lundi

Sous le soleil ! Ce ne sont pas les quelques passages nuageux qui gâcheront cette belle journée d’été avec des températures agréables (10° à 14° pour les minimales 20° à 24° pour les maximales)

► Qualité de l’air : L'ensemble de la région retrouve une bonne qualité de l'air, avec des conditions atmosphériques favorables à la dispersion des polluants. Petit conseil d’ATMO Hauts-de-France : Pour vos trajets, choisir la marche à pied ou le vélo diminue la pollution et les risques de maladies respiratoires et cardiovasculaires de 40%.

Texte : Anne-Sophie Roquette