Météo France : prévisions pour ce vendredi 1er juin et pour le week-end

Vendredi



Températures



Samedi



Dimanche



Lundi

Des nuages bas en provenance de la Manche ont profité de la nuit pour se glisser sur toute la région donnant ainsi une ambiance bien grise, rares seront celles et ceux qui verront un rayon de soleil. Ajoutez à cela des brumes (ou brouillards) sur la moitié nord de la région, vous l’aurez compris la matinée sera plutôt tristounette.(sauf peut-être sur le littoral de la Manche où des nuages peuvent continuer à affluer)., ce qui va littéralement couper la région en deux !À l’ouest d’une ligne Lille/Amiens, le temps reste généralement à sec, en revanche à l’est de cette ligne l’instabilité résiste, des averses vont se déclencher et pourront encore faire gronder le tonnerre sur l’Avesnois et l’Aisne. Près des frontières ardennaises des cumuls de pluies assez conséquents sont probables. En première partie de nuit ces averses disparaîtront.Les minimales restent très homogènes avecsous abri et sont stationnaires par rapport à hier.Les maximales fléchissent un peu en raison du flux d’ouest bien établisur les côtes,dans l’intérieur.Il débute sous la grisaille (l’anticyclone plaque la grisaille au sol)faisant « fondre » les nuages pour nous offrir une fin de journée sous un ciel peu nuageux.Les minimales baisseront un peu 11 à 13°, les maximales seront stationnaires.À la mi-journée les nuages se développeront sur le nord de la région mais ne gâcheront pas l’impression de beau temps.Le vent aura basculé au nord-est et l’échelle des températures sera de 11 à 14° le matin, de 20 à 26° l’après-midi. (20° en bord de mer, 24 à 26° ailleurs)Nous devrions conserver nos conditions anticycloniques, mais le flux établi au nord fera certainement descendre de la mer du Nord de nombreux bas, on espère que des éclaircies se développeront l’après-midi. Températures de 12 à 15° en fin de nuit, de 22 à 26° au meilleur de l’après-midi (d’ouest en est).Textes : Anne-Sophie Roquette