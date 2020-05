Météo France : les prévisions pour ce vendredi 1er mai (et les prochains jours)

Averses et rafales de vent

Les températures

Tendance de ces prochains jours

Qualité de l'air

Après les averses parfois orageuses de la nuit dernière, en fin de nuit le ciel redevient variable sur les Hauts-de-France.Logiquement ce matin, nous allons bénéficier d’éclaircies, néanmoins les averses restent présentes surtout le long du littoral. Le vent de sud-ouest va basculer à l’ouest, il est modéré à assez-fort avec des rafales sous averses de 40 à 50 km/h.Les averses vont devenir plus fréquentes l’après-midi, et ne vont épargner personne, ce n’est qu’en fin de journée, par l’ouest, qu’elles commenceront à se raréfier. Le vent d’ouest sera toujours présent avec des rafales de 40 à 60 km/h, jusqu’à 70 km/h sur les caps exposés.Les températures minimales s’échelonnent de 6° à 9°, les maximales de 13° à 15°.La journée débute sous un ciel d’éclaircies avec des averses sur les côtes, l’après-midi ce sera l’inverse, le temps redeviendra sec et ensoleillé en bord de mer, tandis que les averses seront fréquentes dans les terres. L’amélioration générale devrait quand même arriver en fin de journée. Le vent modéré à assez fort, faiblira en soirée. Minimales de 3° à 5° dans l’intérieur et de 7° à 9° sur la façade maritime, maximales de 12° à 16°.A l’approche d’une nouvelle dégradation le ciel se chargera en journée par le sud. Ceci dit, l’impression sera quand même agréable, notamment sur le nord de la région où il y aura de belles périodes ensoleillées. 3° à 9° pour les mini, 15° à 18° pour les maxi.Avec un indice de confiance de 3 sur 5, Météo France prévoit une journée maussade, bien grise, avec un risque de pluie ou d’averses, une amélioration semble se dessiner en soirée. Le vent sera passé au secteur nord-est, il se renforcera en journée. Les températures repartiront à la hausse : 8° à 10° le matin, 20° à 22° dans l’intérieur et 15° à 17° sur la côte, l’après-midi.Les Hauts-de-France conservent une bonne qualité de l'air, grâce aux conditions météo (averses et vent) qui favorisent la bonne dispersion des polluants émis sur la région. ATMO Hauts-de-France nous rappelle que malgré le temps mitigé, il faut penser à aérer notre logement au moins 20 minutes par jour, pour mieux respirer chez nous.En ce vendredi 1er mai, nous fêterons les Jérémie !