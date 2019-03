Météo France : prévisions pour ce vendredi 1er mars et pour le week-end

Le mois de février 2019 a été le plus ensoleillé jamais enregistré avec plus de 156 h25 d’ensoleillement (chiffre jusqu’au 27/02 inclus à Lille) soit plus du double de la moyenne mensuelle (70,7 h en moyenne) tombe ainsi le précédent record qui datait de 2008 avec 145h57 (139h07 en 2018 et 137h32 en 2004)

Vendredi

Températures.

Samedi

Dimanche

Enfin lundi

Les averses arrivées hier après-midi quittent la région par l’est ce matin.. Le vent est faible d’ouest nord-ouest.au mieux quelques éclaircies se développent en soirée sur l’ouest et le sud de la région, sans doute un peu trop tardivement pour pouvoir en profiter…Les températures minimales sont encore 3 à 5 degrés au-dessus des normales, 6 à 8°, les maximales perdent 2 à 4° par rapport à hier et commencent à se rapprocher des valeurs de saison tout en restant supérieures : 10 à 13°.à l’arrière des éclaircies feront leur retour et progresseront vers l’est l’après-midi, mais dans le même temps, un voile nuageux annonciateur de la prochaine dégradation arrivera par les côtes. Heureusement il semblerait que le ressenti de l’après-midi soit assez agréable. Bémol toutefois avec le vent qui soufflera en rafales autour de 60 km/h en journée, 60 à 80 km/h (voire 90 sur les caps) en première partie de nuit sur les départements côtiers.La fameuse dégradation qui arrivera samedi soir va passer la journée de dimanche en notre compagnie. Quel changement par rapport à dimanche dernier !(20 mm sur le boulonnais, 10 à 20 mm ailleurs, et pour les départements de la Picardie de 3 à 10 mm du sud vers le nord à confirmer). Le vent de sud-ouest sera encore de la partie (rafales de 50 à 60 km/h en journée, 60 à 70 km/h en soirée voire 70 à 90 km/h sur la façade maritime). A notez des températures moyennes en hausse (allons-nous vraiment le ressentir avec ce temps ?) 9° pour les minimales, 15° pour les maximales.Il devrait se dérouler sous un ciel de traîne accompagné d’averses, de rafales de vent autour de 80 km/h voire plus et les températures maximales accuseront une baisse (11° en moyenne).Textes : Anne-Sophie Roquette.