Météo France : les prévisions pour ce vendredi 1er novembre (et pour les jours suivants)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours



Samedi

Dimanche

Lundi

Les pluies de cette nuit se feront plus modérées ce vendredi matin, associées un peu partout à du vent en rafales, selon Météo France.Ces bourrasques de vent, on les retrouvera dans l'après-midi avec des pointes jusque 50 km/h. Au fil de la journée, la situation ne s’arrange pas forcément avec un temps qui reste gris et faiblement pluvieux... avant que les pluies ne se renforcent à nouveau la nuit suivante.Les températures ce matin seront moins froides que celles d'hier : 6°C à Lille et Ronchin, 8°C pour Amiens et LongueauLes maximales, elles, tournent autour de 15 ou 16°C : 15°C à Valenciennes et Saint-Amand-les-Eaux, 16°C pour Abbeville et Mareuil Caubert.Pour la suite de ce long week-end du 1novembre, on verra un ciel de traine, changeant et chargé avec de fréquentes précipitations et toujours quelques bourrasques de vent.En revanche, les températures se radoucissent, avec une moyenne de 11°C pour les minimales, 14°C dans l'après-midi.Le temps restera humide, avec une dégradation plus franche sur le sud-ouest de la France qui remonte vers la région. Le ciel restera donc capricieux.La pluie sera encore présente avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Il faudra à nouveau compter sur du vent en rafales. Côté températuez, comptez entre 9 et 13°C.