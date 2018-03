Météo France : les prévisions pour ce vendredi 2 mars (et les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour ce vendredi

Carte Météo France pour ce vendredi matin

Carte Météo France pour ce vendredi après-midi

Carte Météo France pour ce vendredi matin

Carte Météo France pour ce vendredi après-midi



Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

La journée de vendredi sera marquée par davantage d'instabilité. Météo France a émis une vigilance orange aux pluies verglaçantes valable entre 8h et 15h sur l'ensemble des Hauts-de-France … Soyez très prudents !Alors, le ciel sera couvert toute la journée…En début de matinée des pluies verglaçantes sont probables sur la moitié sud de la Picardie…elles sont suivies par de faibles precipitations sous forme de neige ou de pluie, voire de pluie et neige mêelés… Elles gagnent ensuite le reste de la Picardie, localement et plutôt sur le nord picard, une couche de quelques centimètres est possible en matinée… En Nord Pas-de-Calais, on gardera un temps sec.Dans l'après-midi, l'atmosphère se radoucit quelque peu si bien que les dernières precipitations sur la moitié sud de la Picardie ne devraient pas poser de problèmes. Ailleurs, en revanche, en Nord Pas-de-Calais et particulièrement dans les régions les plus proches des frontières avec la Belgique, on retrouve un risque de pluies verglaçantes, suivies par de faibles neiges. 1 à 3 cms sont possibles. Par la suite, la situation se calme en soirée.Les températures de ce vendredi matin varient de -3 à 0 degrés. -3 à Saint Omer et Saint Momelin. -1 à Valenciennes et Sebourg.Dans l'après-midi, les maximales sont en hausse, de 1 à 6 degrés. 1 à Calais et Blériot Plage. 3 à Lille et Marcq-en-Baroeul.Coup d'œil maintenant sur votre week end dans les Hauts-de-France., une nouvelle perturbation remonte par le sud en cours de journée, avec une activité très faible et surtout des températures qui continuent de grimper…donc pas de neige attendue… Si precipitations il y a, elles se feront sous forme de pluie… Températures de -1 à 7 degrés., on sera à l'arrière du front perturbé avec un ciel changeant et un faible risque d'averses. Températures de 3 à 9 degrés.Et puis, même type de temps (ciel variable alternant entre nuages et éclaircies). Températures de 1 à 8 degrés.