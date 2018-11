Météo France : les prévisions pour ce vendredi 2 novembre (et le week-end)

Les dernières précipitations liées à la petite perturbation de jeudi se sont évacuées en seconde partie de nuit, laissant revenir de belles éclaircies. De quoi augurer une baisse sensible des minimales et quelques gelées dans les campagnes, indique Météo France.



En fin de nuit, on note quelques brumes, bancs de brouillard ou nuages bas sur l'est de la région. Tout cela se dissipe en matinée pour nous offrir un début de journée plutôt agréable et lumineux.



L’évolution est favorable dans l’après-midi, où l’astre du jour s’impose quasiment partout, le tout accompagné d’un petit vent de nord-ouest qui souffle à 10 km/h.



Les minimales sont très fraîches au petit matin et affichent 0 à 3°C dans les terres, soit 3 à 6°C sous les normales.



Les maximales sont, elles, dans la moyenne, avec au choix 10 ou 11° sous abri.



Les jours à venir

Après dissipation des quelques brumes matinales, samedi s’annonce comme une belle journée, même si le ciel est un peu voilé. Mais les minimales restent bien frisquettes : 0° en moyenne, ce qui annonce pas mal de gelées au petit matin.



Dimanche, le ciel se fait voilé sur une bonne moitié ouest des Hauts-de-France, tandis que règne un soleil radieux à l’est. Les températures iront de 1 à 13°.



Lundi, le ciel se fait plus variable, alternant passages nuageux et belles plages ensoleillées. Mais le fait marquant de cette journée, c’est la remontée sensible des températures avec une moyenne de 7° au lever du jour et même 15° dans l’après-midi !