Météo France : les prévisions pour ce vendredi 20 avril (et pour le week-end)

Les prévisions de Météo France pour ce vendredi

Côté Températures



Les prévisions de Météo France pour ce week-end

Samedi



Dimanche

Pour le 110ème jour de l’année, seuls quelques nuages bas pourraient descendre sur le nord de la région…en cours de nuit prochaine, selon Météo France.Même si le célèbre dicton du mois nous incite à ne pas nous découvrir d’un fil, avec la chaleur qui règne sur la région évitez la doudoune ou la polaire !Les minimales restent très douces pour la période, 10 à 14°, les maximales baissent un peu sur les côtes, 19 et 20° jusque 22° sur la frange littorale, mais pas dans l’intérieur puisque pour cet après-midi Météo France prévoit 26 à 28°.Les champs de pressions seront en baisse mais il fera encore très beau tout au plus quelques cumulus dans l’après-midi car nous aurons sans doute un peu d’instabilité dans la masse d’air. Températures toujours estivales, 11° et 25° en moyenne.Les hautes pressions vont continuer à se décaler vers l’est, après une matinée très ensoleillée, les nuages feront leur retour et pourront donner de rares averses l’après-midi voire des orages sur l’ouest de la région (Températures 14° et 26°)Enfin changement d’ambiance pour lundi prochain à priori (indice de confiance de 3 sur 5) car une perturbation passée la nuit précédente semble nous laisser un ciel nuageux à très nuageux toute la journée et une atmosphère « plus fraîche » 10° en moyenne pour les minimales, 16° pour les maximales avec des rafales de vent autour de 50 km/h sur le littoral.

Textes : Anne-Sophie Roquette