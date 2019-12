Météo France : prévisions pour ce vendredi 20 décembre et pour le week-end

► Vendredi

Cette nuit, la situation s’est détériorée sensiblement avec un front perturbé qui a renforcé un peu plus l’intensité des précipitations.Au lever du jour, il pleut partout. Des pluies continues et temporairement fortes. On surveillera de près les cumuls pluvieux sur un bon tiers ouest de l’Oise, la Somme et le Pas-de-Calais. Le vent évoluera en rafales le matin.Le vent continue l’après-midi, avec des pointes jusque 70 km/h.Les averses les plus soutenues se décaleront vers la Belgique et un ciel de traine se mettra en place par le sud-ouest du territoire, avec une alternance de nuages, d’éclaircies et d’averses qui devraient être moins fortes.7 pour Arras et Avesnes le comte8 à Beauvais et Saint Just en Chaussée12 à Saint Quentin et Bohain en Vermandois13 à Lille et RoubaixOn notera un peu d’instabilité sur l’est des Hauts-de-France, avant que les pluies ne s évacuent en fin de matinée. On profitera ensuite d’un temps calme pendant quelques heures, avant une nouvelle dégradation pluvieuse qui remontera par l’Oise.Températures de 6 à 11 degrés.Ciel variable qui va persister tout au long de la journée. Les averses seront une nouvelle fois régulières et potentiellement de bonne intensité.Températures de 6 à 10 degrés…Les pressions repartent à la hausse, ce qui va nous permettre d’avoir un peu de répit coté météo pour démarrer la semaine.Températures de 6 à 9 degrésTexte : Thomas Leridez