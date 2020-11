Météo France : prévisions pour ce vendredi 20 novembre et pour le week-end

► VendrediC'est une ambiance froide qui sera la nôtre au lever du jour.En matinée, le ciel se voile par l’ouest et des passages ensoleillés résistent quand même bien sur l’Aisne.Dans l’après-midi, un front chaud se rapproche des îles britanniques donc des Hauts-de-France. Les nuages d’altitude s'épaississent à l’avant, mais les éclaircies font encore de la résistance à l’est. À noter quelques gouttes possibles sur le littoral en fin de journée et en soirée.► TempératuresLe réveil sera froid avec des gelées attendues :Températures nulles à Beauvais, Amiens et ArrasEt déjà 7 degrés à Dunkerque et LeffrincouckePour les maximales, 7 à 12 degrés :9 à Valenciennes et Petite Foret10 pour Abbeville et Saint Maxent► Pour le week-end- Samedi, ciel variable pour tout le monde mais avec un dégradé nuageux nord/sud tout de même. La couverture nuageuse s’impose en Nord Pas-de-Calais avec quelques gouttes anecdotiques possibles, et plus au sud, on peut compter sur de belles éclaircies, en particulier dans l’Oise et l’Aisne.Températures 6 à 12 degrés.- Dimanche, après le front chaud dont je vous parlais, le front froid arrive, nous apportant nuages et faibles pluies sur la partie nord des Hauts-de-France. Ailleurs, les nuages seront moins épais, donc davantage de luminosité.Et lundi, on démarrera la semaine comme on finit la précédente.(Températures stationnaires)► QUALITE DE L’AIRCe vendredi, la qualité de l'air sera bonne dans notre région. Les concentrations en polluants resteront stables et peu élevées malgré des conditions de dispersion moins bonnes que celles des jours précédents.Pour limiter la pollution de l'air de votre intérieur et faire des économies d'énergie, pensez à faire entretenir votre système de chauffage.Texte : Thomas Leridez