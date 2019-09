Météo France : prévisions pour ce vendredi 20 septembre et pour le week-end

Vendredi

Températures



Un dernier week-end de l’été calendaire contrasté mais « chaud »!

Dimanche

Lundi

Du soleil pour tout le monde aujourd’hui. L’anticyclone qui nous protège encore va se centrer sur l’Allemagne. Nous basculons donc dans un flux orienté à l’est et la masse d’air qui nous concerne est très sèche donc pas ou peu de nuages ce matin ! Ce n’est qu’en toute fin de matinée que vont se former quelques cumulus totalement inoffensifs.La journée se poursuit sous de bonnes conditions malgré un petit voile de nuages fins qui descend de la mer du Nord. Le vent orienté au secteur souffle modérément, quelques petites rafales (40 km/h) soufflent plus particulièrement sur la Picardie.Les températures matinales sont en baisse par rapport à hier !! Si vous partez tôt ce matin vous allez le ressentir car Météo France annonce 5 à 8° dans les terres, 7 à 12° en bord de mer. En revanche l’omniprésence du soleil va vite faire grimper le thermomètre qui attendra au meilleur de l’après-midi des valeurs bien agréables 20 à 24°Pour vos sorties extérieures, privilégiez samedi !Un soleil radieux, à peine gêné par quelques nuages élevés qui arrivent par le sud-ouest en fin de journée (eh oui le temps change dimanche !) et des températures vraiment estivales 10° en moyenne le matin, elles remontent bien par rapport à aujourd’hui, et des maximales 7 à 8° au-dessus des valeurs de saison 27° en moyenne !L’anticyclone sera trop loin pour nous protéger, une perturbation va donc arriver. Dès le matin, les nuages seront nombreux, puis les pluies vont arriver, dans un premier temps faibles, mais au passage du front froid de la perturbation, elles pourront être marquées et pourquoi pas accompagnées d'un coup de tonnerre. Les pluies nous quitteront par les frontières en soirée. Le vent se renforcera et au passage de la ligne pluvieuse plus intense, il soufflera en rafales autour de 50 km/h.Le thermomètre nous offrira des minimales en hausse avec de 12 à 17°, et des maximales freinées par le mauvais temps mais qui atteindront quand même 27 voire 28° le long de la frontière belge.La semaine prochaine va commencer par un classique de traîne. A l’arrière de la perturbation de la veille, nous retrouverons une alternance de passages nuageux, d’averses accompagnées de rafales de vent, de belles éclaircies (temporaires) et ce lundi 23 septembre, premier jour de l’automne, affichera certes des températures en baisse (13 et 22° pour les moyennes) mais toujours supérieures aux moyennes de saison (+5/6° pour les minimales, +6/7° pour les maximales !)Texte : Anne-Sophie Roquette