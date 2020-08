Météo France : les prévisions pour ce vendredi 21 août et les prochains jours

Températures

Météo des plages

Les tendances de Météo France pour la suite

Qualité de l'air

On retrouve au réveil le front passé hier sur la région. Il concernera encore l’est du territoire, à savoir l'Avesnois et l'Aisne, avec des averses possiblement orageuses, selon Météo France.Cette instabilité s'évacue en matinée par la Champagne. A l’arrière, le ciel se fait variable sec, associé à un vent fort possible jusque 60 km/h.Dans l'après-midi, même si une petite averse est encore de la partie en Picardie, on se dirigera vers une situation plus calme. Le soleil résistera mieux à la course des nuages et s’imposera même largement en bord de mer. Le vent est toujours présent.Au lever du jour, les températures seront comprises entre 18 et 21 degrés.En journée, on respirera un peu mieux que jeudi, 26 à 30 degrés !C'est une journée plutôt agréable prévue ce vendredi. Du beau temps attendu donc, mais passagèrement nuageux.Températures sur le sable de 23 à 26 degrés. Dans l’eau, toujours à 20/21 degrés.Il faudra en revanche compter sur le vent, de secteur sud-ouest force 4 à 5, se renforçant temporairement à la mi-journée, soit 25 nœuds de la frontière belge au Cap Gris Nez, avec des rafales possibles à 35 nœuds.La mer sera agitée partout, avec un drapeau qu’il vous faudra observer en arrivant si vous y allez.L’indice UV lui sera de 5 ce vendredi.Attention ce sont les grandes marées en ce moment : coefficients de 101 et 103. Avec le vent fort, on va surveiller les risques de submersion. Soyez prudents.Samedi, le ciel passera souvent du bleu au gris, avec des averses nombreuses, et il en sera ainsi une partie de la journée. L’instabilité s'apaisera en soirée dans les terres mais pas à la mer.Dimanche, c'est une belle journée qui s’annonce. Le temps se fera toujours partagé mais les éclaircies l’emportent largement. Notons qu’une petite averse reste possible.Lundi, une nouvelle perturbation se rapproche par la Manche. Au fil des heures, le ciel se charge à l’avant de ce passage. Des pluies faibles mais continues sont attendues, sauf dans les zones proches de l’Ile-de-France et de la Champagne.Aujourd'hui les conditions météo sont favorables à la bonne dispersion des polluants.En effet la pluie et le vent permettront de dissiper l'ozone qui était très présent dans les Hauts-de-France ces dernières semaines à cause des fortes chaleurs.La qualité de l'air s'améliorera donc dans le sud de la région et sera bonne sur l'ensemble de la régionPlus d'informations sur www.atmo-hdf.fr