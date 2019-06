Météo France : les prévisions pour ce vendredi 21 juin (et pour le week-end)

Vendredi



Températures

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours



Samedi

Dimanche

Lundi

Les conditions redeviennent anticycloniques aujourd’hui selon Météo France. Certes, l’anticyclone peut plaquer l’humidité au sol donnant à certains endroits de la grisaille ce matin, mais le soleil va « s’activer » et transformer la grisaille en nuages inoffensifs. Le vent établit à l’ouest reste faible à modéré.C’est un bel après-midi qui nous attend aussi une belle fin de journée, puisque les nuages vont tendre à se dissiper en soirée, un temps idéal pour la fête de la musique.Les minimales sont un peu fraîches pour la période, 7 à 11° dans l’intérieur, 11 à 13° en bord de mer. Quant aux maximales, elles sont de saison 17 à 20° sur les côtes, 19 à 21° dans les terres.Si vous n’aimez pas, ou craignez la chaleur, profitez des températures du jour car ensuite, de l’air très chaud va remonter sur toute la France !Peu de nuages le matin, quelques cumulus de beau temps vont se développer l’après-midi. Minimales toujours « fraîches » 8 à 11°, maximales qui commencent à bien monter : 19 et 20° sur la façade maritime, et 22 à 26° partout ailleurs.Au pire le ciel sera légèrement voilé. Côté températures nous profiterons de la fraîcheur apportée par les minimales en tout début de journée 12 à 16°, car la chaleur va encore s’accentuer l’après-midi 27 à 31°, et ce n’est pas terminé !Il existe un risque d’ondées sur les côtes c’est le seul changement notable, côté ciel. Il fera chaud très chaud, du matin au soir, avec des minimales de 16 à 18°, et des maximales de 28 à 32° dans l’intérieur, pour avoir un ressenti plus frais direction le littoral où les températures seront voisines de 24°.Textes : Anne-Sophie Roquette