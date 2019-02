Météo France : les prévisions pour ce vendredi 22 février (et les jours suivants)

Les jours suivants

Les conditions anticycloniques plaquent toujours l’humidité, présente en basses couches, au sol. A cela, il convient d’ajouter un vent variable quasi inexistant ce matin, donc il va falloir patienter jusqu’à la fin de la matinée pour voir une amélioration significative se dessiner !Ce sera nettement mieux cet après-midi, car les hautes pressions aidées par le soleil vont « faire fondre » la grisaille matinale, les éclaircies reviennent en force, il n’y a que sur l’est de la région que les nuages feront un peu plus de résistance !!Dès potron-minet les températures sont de 1° à 4° sur la Picardie, donc localement des gelées au sol sont possibles, sur le Nord et le Pas-de-Calais les minimales sont un peu plus élevées 3° à 6°.Pour l’après-midi une certaine douceur continue de régner avec une fourchette de 12° à 15° sous abri.Samedi l’anticyclone présent sur la Pologne (1045 hPa) va continuer à nous protéger. En matinée il y aura encore des plaques de grisailles ou du brouillard, un peu moins toutefois, ce qui nous laisse envisager une évolution plus rapide avec le retour de belles éclaircies puis une fin de journée sous un ciel dégagé. Les minimales iront de 2 à 7°, les maximales de 12° à 14°.Dimanche sera surtout marqué par des températures plus fraîches le matin (de -2° à +1° dans les terres, de 0° à 4° le long du littoral) car si grisailles il y a, certains n’auront même pas le temps de les apercevoir ! Très vite le soleil va dominer, à noter tout de même qu’un voile de nuages élevés pourrait s’inviter l’après-midi allant jusqu’à masquer le soleil sur les côtes de la Manche. Les maximales seront-elles aussi en légère baisse : 11° et 12°.Enfin pour la « rentrée des classes » lundi, encore de la grisaille le matin (notamment près du littoral) et le soleil s’imposera ensuite pour notre plus grand plaisir ! (Minimales de -1° à +3°, maximales de 11° à 14°)