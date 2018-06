Météo France : prévisions pour ce vendredi 22 juin et pour le week-end

Vendredi

Températures



Samedi



Dimanche



Lundi

Nous restons sous la protection d’un anticyclone donc on peut dire que c’est parti pour quelques jours de beau temps !!Pour aujourd’hui,, tout au plus quelques cumulus de beau temps mais pas grand-chose à rajouter. Le vent d’un large secteur nord est faible à modéré, quelques rafales de l’ordre de 40 km/h sont possibles cet après-midi sur l’est de la région.En revanche là où il y a des choses à dire et à rajouter, c’est sur les températures !Comment dire……un peu trop fraîches en tout début de journée, non ???6 à 9° dans l’intérieur….10 à 12° en bord de mer.Les maximales « s’étalent » de 16° à 20°.Nous conservons exactement la même situation : Anticyclone et air froid en basse couche. Donc côté ciel toujours du beau temps (malgré le passage d’un voile nuageux rendant provisoirement le ciel moins bleu). Il n’y aura plus de rafales de vent, mais encore des températures fraîches, même si elles remontent légèrement, 8 à 11° pour les minimales, 17 à 22° pour les maximales.Une belle journée, bien qu’un peu plus de nuages que les jours précédents sont pour le moment prévus, les minimales iront de 11 à 14°, les maximales de 18 à 23°.Dans cette situation anticyclonique, quelques nuages vont se former en basse couche pour la matinée. Ils vont vite se disloquer pour laisser toute la place au soleil l’après-midi. Le vent restera faible et les températures grimperont encore une petite marche : 11 à 13° pour les minimales, 19 à 24° pour les maximales.Textes : Anne-Sophie Roquette