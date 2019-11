Météo France : prévisions pour ce vendredi 22 novembre et pour le week-end

Vendredi

Températures



Pour ce week-end ?

Samedi

Dimanche

Lundi

Comme prévu, une perturbation a traversé les Hauts-de-France cette nuit, avant de s’évacuer vers la Belgique.Ce matin, elle laisse derrière elle des plaques de nuages bas assez fréquentes. Mais cette grisaille se dissipe avant la mi-journée.sera bien ensoleillée, en particulier vers les frontières.Plus au sud, une marge nuageuse se densifie, un voile qui annonce un ciel couvert pour la soirée et surtout des pluies qui devraient être intenses et généralisées. Le vent sera sensible demain toute la journée.La bonne nouvelle quand même, c’est le petit radoucissement de la masse d’air, ce qui nous fait revenir dans les normales de saison.3° à Saint Quentin et Holnon5° à Boulogne et au TouquetEn journée, les maximales sont en légère hausse,10° à Lille et Wambrechies11° à Beauvais et MouyUne zone de basses pressions va générer un temps médiocre sur les Hauts-de-France, avec un ciel couvert et des précipitations éparses mais durables.En revanche les températures continuent de bien grimper, de 6 à 11 degrés.L’humidité résiduelle de la veille persiste et provoque en matinée brumes et brouillards. En journée, le ciel se chargera à nouveau à l’approche d’un front perturbé, qui nous ramènera de la pluie en soirée.Températures de 6 à 12 degrés.temps à nouveau perturbé au menu, avec tous les ingrédients d’une journée automnale sans surprise.Températures de 7 à 12 degrés.Texte : Thomas Leridez