Météo France : les prévisions pour ce vendredi 23 août (et pour le week-end)

Vendredi

Températures



Les prévisions de Météo France pour les prochains jours



Samedi

Dimanche

Lundi

Le beau temps se poursuit grâce aux conditions anticycloniques, selon Météo France. En début de matinée, de rares brumes peuvent être observées dans les endroits les plus humides du territoire. Le soleil s’impose ensuite, tout juste accompagnés de quelques nuages élevés.Au fil des heures, la situation évolue peu. On garde des pressions anticycloniques. Le temps reste donc ensoleillé et les nuages d’altitude ne servent une fois de plus qu’à décorer le ciel. Le vent est faible.Les températures le matin sont en hausse mais ne sont toujours pas de saison. 9 à 14 degrés attendus. 9 pour Arras et Anzin Saint Aubin. 11 à Compiègne et Jaux.Les maximales seront-elles aussi en augmentation. En bord de mer, 22 à Boulogne et Saint Leonard. En revanche dans les terres, ça monte bien. 28° pour Amiens et Saint Vaast en Chaussée.Votre week-end se déroulera sans aucun souciSamedi, une perturbation progresse de l’Irlande vers la Bretagne, mais nous resterons à l’écart de ce temps perturbé, avec tout juste quelques nuages élevés qui s’invitent sur le territoire. A part cela, il fera beau et chaud.Températures de 14 à 30 degrés…On profitera encore d’un temps ensoleillé, avec une masse d’air venue du sud qui continuera de faire monter les températures. On gagnera 1 degré encore par rapport à la veille.On démarrera cette nouvelle semaine comme on aura fini la précédente : c’est à dire avec des conditions estivales et un thermomètre toujours très agréable. de 16 à 28 degrés.Texte : Thomas Leridez