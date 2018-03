Météo France : prévisions pour ce vendredi 23 mars et pour le week-end

Vendredi

En raison du mouvement de grève de ce jeudi 22 mars touchant une partie du personnel de Météo France, ce bulletin est réalisé sans son expertise habituelle à partir des données automatisées que nous recevons.Place à une deuxième perturbation pour aujourd’hui (la première étant passée hier).par l’ouest à l’approche de la perturbation et de ses pluies éparses,. Le vent a basculé plus au sud, il souffle modérément avec des rafales de 50 km/h sur la façade maritime.semble nous laisser ce temps maussade et humide, les rafales de vent de 40 à 50 km/h touchant l’ensemble de nos départements.Les minimales prévues s’échelonnent de 1 à 5°, les maximales de 6 à 10°.Car la tendance nous laisse penser à(pas nous !!). Tout au plus des pluies éparses pourraient arriver en soirée.N’oubliez pas quepour le passage à l’heure d’été, heure d’été oui, mais pas ciel d’été si cela se confirme une nouvelle dégradation de faible intensité devant arriver sur nos régions.Enfin la tendance pour lundi laisse penser à un ciel de traîne, avec quelques averses.Textes : Anne-Sophie Roquette