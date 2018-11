Météo France : prévisions pour ce vendredi 23 novembre et pour le week-end

Vendredi

Températures

Samedi

Pour dimanche et la Sainte-Catherine chère aux jardiniers.

Pour attaquer la dernière semaine de novembre

En effet, brumes et brouillards se sont formés dans un ciel majoritairement très nuageux, il n’y a que sur la façade est de la région où des éclaircies seront présentes.mais pour la suite de l’après-midi, le ciel va se voiler, puis se couvrir par le sud à l’approche d’une perturbation. Les pluies toucheront d’ailleurs le sud des Hauts-de-France en fin d’après-midi pour remonter ensuite vers le nord.Avec les nuages de la nuit, la baisse des minimales a été « limitée ».Autrement c’est un temps maussade qui nous attend. Une chape de nuages de laquelle s’échappent des pluies faibles en général, mais localement les pluies peuvent être plus soutenues et atteindre 20 mm de cumul sur la journée. Pour espérer une accalmie il faudra attendre la soirée. Les minimales seront de 2 à 4°, les maximales de 5 à 8°.Nous conserverons beaucoup d’humidité le matin donc nuages bas, brumes et brouillards encore une fois, certes quelques éclaircies se montreront sans doute l’après-midi, mais de nouveaux nuages arriveront et seront porteurs de pluies faibles. Les minimales iront de 0 à 3°, les maximales de 5 à 7°.Ce sont toujours les nuages qui nous accompagneront. Nuages bas le matin, timides apparitions du soleil l’après-midi, et quelques gouttes possibles sur le littoral. Bref pas de lundi au soleil cette fois-ci !Textes : Anne-Sophie Roquette