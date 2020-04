Météo France : les prévisions pour ce vendredi 24 avril (et les prochains jours)

Températures



Cette citation d’Edouard Le Corbusier semble parfaitement adaptée non seulement à la météo du moment, mais aussi à la situation de confinement que nous vivons.Laissons entrer le soleil dans notre cœur, car il brille encore aujourd’hui ! Ce matin, quelques grisailles sont présentes sur le nord-ouest des Hauts-de-France, une fois dissipées, la matinée sera bien ensoleillée comme partout ailleurs, nous prédit Météo France. Le vent quant à lui reste faible.L’après-midi verra juste, par convection, quelques nuages bourgeonner sur le sud de notre territoire.Toutefois, il faut signaler qu’au sud de la région il y aura certainement un peu d’instabilité, d’où les rares averses possibles en soirée et en cours de nuit suivante sur le sud de l’Aisne et de l’Oise. Le vent qui était de secteur variable le matin, s’oriente au nord en restant calme.Météo France annonce des températures minimales de 5 à 8° dans l’intérieur, et de 7° à 9° sur le rivage.Les maximales accusent par endroit une légère baisse, 13° à 16° sur la côte, 19° à 24° dans l’intérieur.: quelques nuages résiduels en tout début de matinée sur le sud de la région qui vont ensuite disparaître, et le soleil devrait poursuivre son show, accompagné d’un vent de nord-est faible à modéré et de températures s’échelonnant de 3° à 8° pour les minimales, de 13° à 21° pour les maximales.: le dernier dimanche du mois d’avril sera très ensoleillé, tout au plus un fin voile de nuages élevés sur le Nord et le Pas-de-Calais. Le vent restera au secteur nord, une petite brise se lèvera sur la côte, et les températures seront sensiblement identiques à celles de samedi.: la situation devrait évoluer avec le retour de conditions dépressionnaires, le ciel deviendra plus variable et sous les nuages quelques averses seront possibles.Avec la couverture nuageuse plus importante les températures remonteront d’un cran, 7° à 10° pour débuter la journée, 17° à 22° l’après-midi. (indice de confiance de 3 sur 5 pour cette échéance).ATMO Hauts-de-France, nous informe que les mauvaises conditions de dispersion des particules en suspension devraient se poursuivre aujourd’hui : la qualité de l'air restera moyenne sur les Hauts-de-France, et devrait être médiocre sur le calaisis, avec une augmentation des concentrations en particules.Il est tout de même recommandé d'aérer votre logement au moins 20 minutes par jour.