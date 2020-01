Météo France : prévisions pour ce vendredi 24 janvier et pour ce week-end

► Vendredi

Depuis quelques jours la situation météorologique est identique. Rien ne change, ne bouge, pour le moment. D’où ce matin une nouvelle fois, un ciel couvert avec des nuages bas, des brumes, ainsi que par endroits des brouillards denses. Il y a une forte probabilité pour que cette grisaille se maintienne jusqu’en milieu de journée. Le vent reste faible et variable.Pour l’après-midi c’est encore ce temps calme mais chargé qui va nous accompagner, ponctuellement le soleil pourra se montrer par endroits.► TempératuresLes températures sont aujourd’hui deux degrés sous les valeurs de saison, que ce soit ce matin avec des minimales de -2° à +2° (gelées possibles dans les zones les plus froides) ou cette après-midi avec une fourchette allant de 3° à 6°.► SamediEn altitude de l’air froid va envahir notre territoire mais ne concernera réellement que le lendemain. En surface, les pressions bien que toujours anticycloniques, vont baisser progressivement. Ainsi c’est toujours le gris qui sera de la partie ! Brumes et brouillards animeront la matinée…. Minimales de-1° à +1°, maximales de 5° à 7°.► DimancheLe changement va commencer à s’opérer. Grisailles et nuages bas semblent ensuite laisser place à des éclaircies avant que n’arrive en fin de journée une dégradation pluvieuse. Le vent soufflera en rafales assez fortes en soirée. Les températures remonteront 1° à 5° pour les minima, 8° à 10° pour les maxima.► Lundi(indice de confiance de 3 sur 5 pour cette échéance) La perturbation nocturne nous quittera le matin et laissera un ciel variable avec des ondées avant qu’en cours de nuit suivante, une nouvelle onde pluvieuse ne vienne arroser la région. Le vent sera toujours sensible et les températures encore en hausse 5° à 8° le matin, 9° à 10° l’après-midi.► Avec ATMO Hauts-de-France la qualité de l’air du jour :La qualité de l'air devrait se dégrader sur la région, en raison de la hausse des concentrations de particules liée aux vents faibles, peu favorables à la dispersion de polluants. Pour limiter les émissions de particules, réduire le trafic sur les routes et faire des économies, pensez au covoiturage !Texte : Anne-Sophie Roquette