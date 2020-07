Météo France : prévisions pour ce vendredi 24 juillet et pour le week-end

► VendrediLes pressions sont encore élevées, mais pas assez pour bloquer la perturbation qui s'est invitée sur les Hauts-de-France en soirée d’hier. Elle est toutefois très affaiblie et ne donne que quelques gouttes sur la bande maritime. On la retrouve néanmoins demain matin avec partout un ciel couvert et de faibles pluies éparses sur le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme et l'ouest de l'Oise. Le vent d'ouest, faible dans les terres se fait modéré au littoral.► Dans l'après-midiDes éclaircies se forment, mais de petites ondées sont encore au programme sur le centre et l'est de la région, puis, en soirée, les éclaircies dominent et le temps redevient sec. Le vent d'ouest donne quelques pointes côtières de 30 ou 40 kilomètres par heure.► TempératuresLes minimales affichent 11 à 16° dans l'intérieur, 14 à 16 sur la façade ouest.Les maximales sont contrastées, de 24 à 26 du nord au sud dans les terres, mais toujours fraîches à la côte, avec 20 ou 22.► SamediLe ciel se couvre à nouveau la nuit et en matinée de samedi, quelques pluies éparses mouillent le sol des côtes, puis la zone pluvieuse gagne du terrain en fin de journée et des pluies, plus marquées se généralisent ensuite. Le vent est modéré, voire assez fort sur les caps et les températures sont quasi-stationnaires.► DimancheMalgré quelques ondées côtières possibles à la mi-journée, le temps est plutôt agréable.► LundiLes nuages se font plus présents au sud mais restent inoffensifs, avec des températures de saison.► La météo des plagesLa perturbation donne de faibles pluies en matinée sur l'ensemble de notre beau littoral, mais, au fil des heures, des éclaircies d'abord timides, puis de plus en plus larges se dessinent au fil des heures, et, à l'exception des plages de la Somme où subsistent quelques ondées éparses, le temps se fait encore bien nuageux, mais sec. Avec ce temps perturbé, les maximales peinent une fois de plus à grimper et affichent 19 à 21° sur le sable, 17 à 16 dans l'eau.Le vent d'un large secteur ouest est modéré 15 à 20 nœuds, soit force 4 à 5 Beaufort. La mer est peu agitée à agitée.Au plus fort de la journée, soit entre 12 et 16 heures, l'indice UV affiche une valeur de 5. C'est peu mais ne négligez pas les précautions d'usage pour autant, car les nuages laissent passer une grande quantité d'UV.► La qualité de l’airL’arrivée d'un temps plus nuageux limite la formation d'ozone et permet à la qualité de l'air d'être bonne partout dans la région.Certaines personnes, comme les enfants, personnes âgée ou asthmatiques sont plus sensibles à la pollution : adaptez vos trajets pour éviter, tant que possible, les axes à fort trafic pour moins vous exposer.Texte : Paul Renard