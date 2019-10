Météo France : les prévisions pour ce vendredi 25 octobre (et les jours suivants)

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

© METEO FRANCE

Samedi

© METEO FRANCE

Dimanche :

Lundi

Les conditions redeviennent anticycloniques et de fait, cela favorise la formation de bancs de grisaille. Ces nuages bas sont plus présents sur la moitié sud de la région, mais vont quand même laisser passer les éclaircies déjà présentes le matin. Le vent orienté au sud-ouest est faible à modéré.Même si les conditions sont anticycloniques, une zone de nuages va arriver par l’ouest. Ils vont délivrer sans doute quelques gouttes sur la façade maritime de notre territoire, et sur le reste de la région, les apparitions du soleil vont résister une bonne partie de l’après-midi. Le vent va en profiter pour se renforcer (rafales de 50 à 60 km/h).Les minimales restent supérieures aux normales de saison, Météo France annonçant 8 à 12° au petit matin.Les maximales également, bien qu’elles soient en baisse par rapport à hier : 15° en Avesnois, 16 à 18° ailleurs.Nous resterons en marge d’une onde nuageuse quasiment toute la journée. Quelques poches de grisailles le matin, surtout en bord de mer, un léger voile de nuages, ce voile va s’épaissir dans l’après-midi et les pluies associées à cette onde vont nous concerner en soirée sur l’ouest puis en cours de nuit sur toute la région.Le vent soufflera toujours en rafales : 50 à 60 km/h dans l’intérieur, 60 à 70 km/h sur le littoral. Les températures en profiteront pour bien remonter 10 à 13° le matin, 17 à 20° l’après-midi.Pensez à changer d’heure dans la nuit de samedi à dimanche ! Nous passons à l’heure d’hiver, il faut donc reculer vos montres d’une heure !La pluie arrivée la veille la veille au soir va tarder à quitter la région ! Le matin ciel chargé de nuages pour tout le monde, pluies sur le sud du Nord, du Pas-de-Calais et sur la Picardie. L’après-midi les pluies devraient se concentrer sur l’extrême sud des Hauts-de-France, tout en perdant de leur intensité, tandis que par le nord reviendront des éclaircies. Les températures vont bien baisser, aidées par le vent passé au secteur nord, 7 à 10° le matin, et pas plus de 11 à 13° l’après-midi.La seconde semaine des vacances scolaires va débuter avec un temps calme et des apparitions du soleil plus ou moins importantes, avant l’arrivée d’une nouvelle dégradation pluvieuse par le sud-ouest dans le courant de l’après-midi. Les températures seront quasi identiques à celles de la veille (7 à 9°, et 11 à 13°). À noter que l’indice de confiance pour cette échéance est de 2 sur 5, donc à confirmer !