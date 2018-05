Météo France : prévisions pour ce vendredi 25mai et pour ce week-end

Vendredi



Dans l’après-midi



Côté températures



Samedi



Dimanche

Certes nous restons dans la même situation de blocage que ces derniers jours, mais grâce à l’air froid d’altitude moins présent sur notre région que les jours précédents,La journée débute sous la grisaille apportant par endroits des(sauf peut-être sur le nord de la région où la grisaille pourrait être plus tenace).Les cumulus vont devenir plus nombreux et plus épais, pouvant lâcher quelques gouttes par endroits en fin de journée,Les températures en toute fin de nuit s’échelonnent de, les maximales atteindrontsur la frange littorale,dans l’intérieur.Par évolution diurne le ciel va se charger de nuages jusqu’à donner par endroit des orages en fin d’après-midi (vous aurez noté que ce risque orageux reste localisé)Températures minimales de 11 à 14° (4° au-dessus des moyennes de saison) les maximales de 20 à 25° en bord de mer, 25 à 29° dans l’intérieur.Même temps et températures toujours aussi élevées ! Le risque orageux se met à nouveau en place en fin de journée.Et à l’heure qu’il est la tendance pour commencer la semaine prochaine nous donnepour les minimales et les maximales.Côté ciel, comme ce week-end le risque orageux se mettra en place en fin d’après-midi mais devrait être plus marqué que samedi et dimanche. À suivre…Textes : Anne-Sophie Roquette