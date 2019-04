Météo France : prévisions pour ce vendredi 26 avril et pour le week-end

Vendredi

Températures

Samedi

Dimanche

Lundi

Accalmie côté ciel ce matin en attendant la prochaine dégradation. Nous allons donc profiter d’un ciel partagé entre nuages et éclaircies, avec un vent orienté au sud, faible à modéré, et quelques rafales autour de 40 km/h sur le nord-ouest de la région.Dans l’après-midi, une nouvelle onde va traverser la région. Alimentée par de l’air froid en altitude, cela va favoriser le développement d’averses parfois encore orageuses. Seul l’extrême nord des Hauts-de-France semble pouvoir rester en marge de ce passage pluvio-instable. Le vent va basculer au sud-ouest et soufflera en rafales (40 à 50 km/h)Les minimales s’échelonnent de 3 à 9°, les maximales ont un petit « sursaut » et affichent 15 à 18°.Dans la nuit de vendredi à samedi, une dépression (baptisée Hannah) va circuler sur le sud de l’Angleterre. Elle va engendrer le passage d’une perturbation qui devrait nous quitter par l’est en début de journée et laisser ensuite place à un ciel de traîne avec de fréquentes averses localement orageuses (cumuls de précipitations de 7 à 15mm). Renforcement du vent également, avec des rafales de 70 à 90 km/h en journée dans l’intérieur, jusqu’à 100 km/h sur les côtes, ces rafales diminueront en fin de journée pour ne plus dépasser les 60km/h en cours de nuit suivante.Minimales de 6 à 10°, maximales de 12 à 15°.La dépression de la veille sera positionnée sur les Pays-Bas. Après une matinée pluvieuse, l’après-midi se poursuivra sous un régime d’averses (avec encore un risque d’orages) qui vont disparaître dans la nuit de dimanche à lundi. Le vent aura basculé au nord-ouest, sera encore sensible mais « tombera » avec l’arrêt des précipitations. Minimales de 5 à 9°, maximales de 11 à 13°.

Le dernier lundi du mois d’avril devrait voir le retour de conditions anticycloniques, avec une masse d’air encore fraîche. La journée sera partagée entre nuages et éclaircies, de petites ondées sont possibles, et le vent sera faible. Minimales de 5 à 8°, maximales de 13 à 16°.

Textes : Anne-Sophie Roquette