Météo France : les prévisions pour ce vendredi 26 juillet (et pour la fin de semaine)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Météo France a levé la vigilance canicule rouge. Les Hauts-de-France passent en jaune orage + canicule. La cheleur baisse d'un cran et le risque orageux reste modéré Ce vendredi matin, l'ambiance sera encore lourde, avec humidité et chaleur. Le ciel sera toutefois nuageux avec quelques éclaircies. Au fil des heures, l'ambiance devient instable, et les averses se font de plus en plus présentes… En fin de journée, elles prendront même un caractère orageux sur l'ensemble du territoire accompagnées de rafales de vent autour de 50 km/h.Les températures seront donc encore bien élevées…de 18 à 23 degrés. 19 pour Abbeville. 23 à Lille.Les maximales, elles, seront enfin en baisse…De 22 à 32 degrés. 25 à Dunkerque. 32 à Laon.Pour samedi, la journée s'organisera sous un ciel variable et pluvieux, liée à une perturbation…Les cumuls de precipitation seront d ailleurs à surveiller, notamment dans le sud picard. Températures de 16 à 23 degrés (on aura presque perdu 20 degrés pour les maximales par rapport à jeudi).Dimanche, nous serons toujours sous le joug du meme front perturbé, qui finira par quitter notre région en fin de journée. Températures stationnaires.Et on démarrera la semaine prochaine avec une situation plus calme, un temps nuageux avec quelques éclaircies. Et des températures de 15 à 25 degrés.