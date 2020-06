Météo France : prévisions pour ce vendredi 26 juin et pour le week-end

► Vendredi

Ce matin c’est un ciel peu nuageux à nuageux qui nous accompagne, très vite les cumulus bourgeonnent et les premières averses orageuses se mettent à circuler sur la façade ouest. Le vent est faible à modéré et souffle en rafales sous les orages (40 à 60 km/h voire 70km/h).

Dans l’après-midi le risque orageux gagne toute la toute la région, ils peuvent donner des averses grêle localement. A noter que cette instabilité restera présente une bonne partie de la nuit prochaine.

► Températures

Du côté des températures, minimales et maximales sont 6 degrés au-dessus des normales saisonnières. Météo France annonce 16° à 20° ce matin, 23° à 25° sur la côte et encore 27° à 30° (31° localement dans l’Avesnois) cette après-midi. La chaleur va donc être lourde aujourd’hui avec l’apport d’humidité !

► Samedi

Le ciel encombré du petit matin pourra encore donner quelques gouttes sur l’est de la région, pour la suite le ciel restera « mitigé » avec des ondées éparses avant l’arrivée en soirée d’une perturbation pluvio-instable pour la nuit suivante. Le vent d’un large secteur ouest sera modéré à assez fort avec des rafales de 40 à 50 km/h voire 60 au littoral. Minimales de 15° à 18°, maximales de 20° à 27°.

► Dimanche

De l’air froid envahi la région à tous les étages, le ciel sera partagé entre éclaircies et passages nuageux et au fil de la journée un régime d’averses va se mettre, l’amélioration arrivera en fin de journée. Le vent sera toujours de la partie (rafales de 40 à 50 km/h voire 70 sur la façade maritime) et les températures baisseront encore : 13° à 15° pour les minima, 18° à 24° pour les maxima.

► Lundi

(Indice de confiance de 3 sur 5 pour cette échéance) Peu de changement par rapport à la veille si ce n’est que les averses semblent moins marquées que dimanche. Températures du jour : 10° à 13° le matin, 18° à 23° l’après-midi.

► Qualité de l’air

La perturbation orageuse et le changement de masse d'air feront diminuer les concentrations en ozone. L'alerte pollution est levée, mais la qualité de l'air reste moyenne sur toute la région. Même avec un air moyen, continuez à aérer votre logement, en évitant les heures les plus polluées de la journée.

Texte : Anne-Sophie Roquette