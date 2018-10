Météo France : les prévisions pour ce vendredi 26 octobre (et le week-end)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Il va falloir s'y faire…La fin de semaine nous fait entrer directement dans l'automne, selon. Une dépression se met en place sur la Mer du Nord, et une perturbation en profite pour descendre des îles britanniques…Conséquence : un temps couvert et pluvieux dès le lever du jourDans l'après-midi, le ciel reste chargé avec des pluies faibles…des pluies qui peuvent se renforcer dans le ciel de traine, qui suivra le départ de la dégradation…Et à l'arrière de toute cette instabilité, quelques timides éclaircies pourront se déclarer…le vent sera sensible toute la journée.Les températures ce vendredi matin seront encore de saison, de 5 à 10 degrés. 5 pour Arras et Croisilles. 10 à Dunkerque et Loon PlageEn journée, les températures maximales ne passeront pas les 14 degrés. 12 à Boulogne et Hardelot. 13 à Lille et Tourcoing.Pour la suite, les week-ends se suivent mais ne se ressemblent pas…, notre dépression se centre sur la mer Baltique et dirige sur la région un flux de nord apportant ainsi de l'air polaire. Nous serons par ailleurs toujours dans la traine de la veille avec un ciel instable.Températures de 3 à 11 degrés, une nouvelle dépression se met en place sur le sud de la France faisant ainsi remonter le front qui sera déjà passé vendredi…C est donc un ciel couvert qui sera le notre, et les 1eres pluies arrivent en cours d'après-midi par le sud et se généralisent à tous les HDF…Le tout associé à des rafales de vent jusque 80 voire 90 km/h.Températures de 4 à 10 degrésEt puistoujours de l'air froid et de l’instabilitéEt des températures désormais à 1 chiffre : 3 à 9 degrés.