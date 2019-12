Météo France : les prévisions pour ce vendredi 27 décembre (et le week-end)

© METEO FRANCE

Les prochains jours

La situation, sans être particulièrement idyllique, semble s’améliorer quelque peu par rapport aux prévisions précédentes. Les pressions sont en effet revues à la hausse et diminuent l’impact des perturbations.Le ciel de ce vendredi matin est donc globalement couvert, mais nous allons au moins rester quasiment au sec ! Le vent de nord-nord-ouest quant à lui est faible à modéré.Aucun changement n’est attendu dans l’après-midi et notre vendredi reste donc sous les nuages du matin jusqu’au soir, toujours sous ce petit vent de secteur nord.La couverture nuageuse de la nuit nous apporte en outre une nette remontée des minimales qui affichent à nouveau des valeurs bien supérieures aux moyennes pour la période : de 5° pour Valenciennes à 7 vers Beauvais par exemple.Les maximales sont, elles, relativement stationnaires : de 9° à Dunkerque à 11 pour Abbeville., les pressions sont en hausse et c’est le retour de conditions anticycloniques. Cela ne signifie toutefois pas du grand beau temps, puisque les hautes pressions plaquent l’humidité résiduelle en basses couches et, après dissipation des brumes et brouillards matinaux, le ciel reste chargémais le soleil parvient à percer ici ou là.Les températures repartent à la baisse, avec 2 à 7°, annonçant le retour de quelques gelées matinales dans les terres.Elles vont encore chuter– 1 à 5, mais le ciel se fait bien lumineux et enfin, les Hauts-de-France se retrouvent dans la grisaille pour la journée !