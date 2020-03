Météo France : les prévisions pour ce vendredi 27 mars et pour le week-end

Vendredi 27 mars

© Meteo France

© Meteo france

Les températures

© Meteo france

© Meteo france

Les tendances pour ce week end selon Météo France

© Meteo France



Ephéméride

Ce matin, les pressions encore élevées maintiennent un temps très ensoleillé sur les Hauts-de-France. Le ciel est donc bleu azur, le soleil brille, et le vent s’est orienté un peu plus au secteur nord.L’après-midi se poursuit avec l’apport d’humidité en basses couches, ce qui va favoriser la formation de cumulus de plus en plus nombreux au fil des heures. Le vent redevient sensible et souffle en pointe de 30 à 50 km/h.Certes les minimales restent fraîches pour la période, mais elles sont moins basses que ces derniers jours, Météo France annonce de -1° à +2° dans les terres, 4° à 6° sur la côte.Côté maximales, elles grimpent partout aujourd’hui pour atteindre 10 à 13°.: Nos fameuses conditions anticycloniques vont commencer à faiblir légèrement. Cela nous donnera une alternance, nuages et soleil se partageant le ciel. Les rafales de vent seront plus fortes de 50 à 70 km/h. Les températures seront en nette hausse le matin de 3° à 8°, de l’est de la région au bord de mer, les maximales également avec 9° à 15° du nord au sud de notre territoire, avant de baisser avec l’arrivée de nuages par le nord.: Une dégradation affaiblie devrait nous concerner, les nuages seront plus nombreux mais en journée laisseront quand même passer le soleil. L’ambiance redeviendra fraîche avec une nouvelle baisse des températures 3° à 5° pour les minimales dans l’intérieur, jusqu’à 7° en bord de mer, et des maximales qui iront de 6° à 10°, mais aussi en raison des rafales de vent allant de 60 à 90 km/h.: La présence d’une importante « goutte froide » sur la France devrait non seulement faire encore descendre nos thermomètres, mais aussi nous ramener des averses, principalement sur le nord-ouest de la région, et le vent sera encore de la partie avec des rafales de 50 à 60 km/h.Ce vendredi 27 mars, nous fêtons les Habib.