Météo France : prévisions pour ce vendredi 28 juin et pour le week-end

Le feuilleton du beau temps se poursuit grâce au maintien de conditions anticycloniques. Ce matin, quelques nuages bas peuvent être présents en particulier sur le nord du Pas-de-Calais. Ils vont vite céder aux assauts du soleil, soleil qui restera sur toute la région jusqu’à 22h04, heure à laquelle il ira se coucher. Le vent, installé un peu plus à l’est aujourd’hui, se calme et souffle de 10 à 20 km/h en moyenne.Au lever du jour, vous noterez que les températures sont plus fraîches (moins deux degrés par rapport à hier) mais elles restent supérieures aux valeurs de saison qui tournent autour de 11° puisque ce matin Météo France annonce 13 à 17° sur les Hauts-de-France.A l’inverse, les températures maximales repartent à la hausse 20 à 26° sur la frange littorale, 26 à 33° dans l’intérieur.Nouveau pic de chaleur. L’anticyclone va se décaler et le flux venteux va s’orienter au sud-est, ce qui favoriser une nette hausse des températures l’après-midi. Si tout se confirme, aucun secteur de la région, même le bord de mer, ne devrait être en dessous de la barre des 30° et certains records pourraient même tomber notamment dans l’Aisne et l’Oise. Quant au ciel, il restera bleu azur.Le flux va passer à l’ouest et les températures vont redevenir bien plus agréables. Côté ciel ce flux d'ouest apportant un peu d’humidité, des nuages seront présents le matin à la côte. En suite toute la région sera baignée par de larges éclaircies. Si la moyenne des températures minimales est élevée comme la veille (18°), les températures maximales perdront elles 7 à 8°.Ciel peu nuageux en matinée, un peu plus l’après-midi, sans grande conséquence sur la sensation de beau temps qui se maintient. Minimales et maximales vont continuer à baisser pour se rapprocher des normales saisonnières (14 et 23° pour les moyennes) voilà qui fera du bien !Textes : Anne-Sophie Roquette