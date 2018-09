Météo France : les prévisions pour ce vendredi 28 septembre (et pour le week-end)

Vendredi

Dans l’après-midi



Températures



Les prévisions de Météo France pour les prochains jours



Samedi



Dimanche



Et puis lundi

Selon Météo France, dans la nuit, des nuages se sont infiltrés des Flandres au Boulonnais, avec l’arrivée d’une petite dégradation. Un peu de grisaille qui rentrera au fil de la matinée dans l’intérieur.A l’avant, on pourra noter quelques bancs de brume et de brouillard.Le ciel reste nuageux dans l’ensemble, même si les éclaircies se font plus franches au fil des heures par le nord, après le décalage de la perturbation. Le vent sera sensible demain toute la journée, pouvant pousser jusque 50 km/hCe vendredi matin, il fera de 7 à 14 degrés. 7 à Valenciennes et Beuvrages. 10 à Saint Omer et Wizernes.Les maximales, elles, seront en baisse par rapport à ce jeudi…De 16 à 19 degrés. 16 à Boulogne et Fort Mahon. 17 pour Arras et Hermaville.Retour d’un beau temps ensoleillé, avec tout juste quelques nuages d’altitude qui ne devraient être que décoratifs. Le vent se sera calmé et c’est un beau début de week-end qui nous attend !Températures de 4 à 16 degrésLe soleil sera encore bien présent. Toutefois, en milieu d’après-midi, des nuages élevés nous abordent à nouveau, donnant un ciel progressivement plus laiteux et annonçant une petite perturbation nuageuse pour la nuit suivante. Rien de grave.Températures quasi froides le matin : 3 degrés, jusque 17 en journée.Le ciel devrait être changeant, assez chargé au réveil, il se fera plus équitable au fil de la journée…Quelques averses ne sont pas à exclure non plus…Températures de 8 à 13 degrés.Textes : Thomas Leridez