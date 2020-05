Météo France : les prévisions pour ce vendredi 29 mai (et les prochains jours)

Températures



Les tendances de Météo France pour la suite



Qualité de l'air

Les aventures de l’anticyclone qui nous protège se poursuivent !Dans l’épisode jour, point de nuages encore une fois ce matin. C’est un océan de ciel bleu qui nous sert de décor, avec un vent d’est-nord-est faible à modéré, mais qui va, dès la mi-journée, souffler en rafales de 40 à 50 km/h selon Météo France.Que dire pour l’après-midi ? Rien ! C’est toujours le soleil qui règne sur les Hauts-de-France ! De même que les rafales de vent, mais qui semblent se cantonner au littoral.Du côté des températures, les minimales sont quasiment de saison. Météo France annonce au lever du jour 8° pour Maroilles et ses environs, et de 9° à 12° sur le reste de la région.Elles vont vite grimper pour atteindre 18 à 22° sur la côte et 23 à 25° dans les terres, sacrée amplitude thermique !Les deux derniers jours du mois de mai seront à l’identique !Samedi et dimanche auront des allures de belles journées d’été (avec toujours des rafales de vent en bord de mer). Tout au plus quelques nuages peu significatifs à signaler dimanche après-midi.Les températures iront de 9 à 14° pour les minimales et de 20 à 26° pour les maximales samedi (la masse d’air sera un peu plus chaude), de 10 à 14° et de 20 à 25° dimanche.Le mois de juin commencera lundi toujours sous la protection de l’anticyclone, même si il va se décaler un peu. Ce ne sont pas les quelques « taches blanches » qui vont se former l’après-midi qui nous empêcheront de profiter du soleil.A noter que le vent soufflera dès la mi-journée en rafales de 40 à 50 km/h principalement sur la côte, et que les températures monteront encore : 11 à 15° au petit matin, 21 à 28° l’après-midi !Les conditions atmosphériques ensoleillées persistantes vont permettre le maintien d'une qualité de l'air bonne à moyenne sur tout le territoire.Certaines personnes, comme les enfants, les personnes âgées ou asthmatiques, sont plus sensibles à la pollution. Evitez, tant que possible, les axes à fort trafic routier.