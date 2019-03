Météo France : prévisions pour ce vendredi 29 mars et pour le week-end

Vendredi



Dans l’après-midi

Températures



Pour le week-end l’anticyclone qui nous protégeait va faiblir.



Samedi

Dimanche

L’air humide qui depuis quelques jours nous apportait beaucoup de nuages avec les conditions anticycloniques, va enfin nous quitter et nous donner l’opportunité de passerAttention toutefois aux brumes et bancs de brouillard parfois denses qui se sont formés en seconde partie nuit, après que le ciel ne se soit complétement dégagé.nous laissant ainsi profiter pleinement du rayonnement de l’astre solaire ! Le vent est orienté à l’est dans les terres un peu plus au nord-est en bord de mer, car c’est une petite brise qui va se lever !2 à 5° dans l’intérieur, 3 à 7° sur les côtes,15 à 18° dans les terres, un peu moins avec l’effet marin sur le littoral 12 à 15°.Nous serons en marge d’une dégradation,, puis en raison de l’humidité qui va « s’inviter » par le nord-ouest le ciel sera plus variable que la veille (entendez par là qu’il y aura plus de nuages)4 à 9° le matin, 14 à 18° (voire localement plus) l’après-midi.La « petite dégradation » devrait réussir à glisser sur la région, à son passage, le ciel sera chargé avec quelques gouttes ou ondées ici ou là, et dans l’après-midi nous nous retrouverons à l’arrière sous un ciel de traîne dans lequel les éclaircies feront leur retour. Le vent sera sensible soufflant en pointes de 40 à 50 km/h, jusqu’à 60 km/h sur la frange littorale. Minimales de 5 à 9°, maximales de 11 à 13° en bord de mer, 14 à 17° ailleurs.nuages et soleil vont se partager le ciel dans une ambiance plus fraîche mais avec des températures de saison, 2 à 4° le matin, 10 à 14° l’après-midi.Textes : Anne-Sophie Roquette.