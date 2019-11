Météo France : les prévisions pour ce vendredi 29 novembre (et pour les prochains jours)

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Ciel gris du matin, rend le soleil « divin » ! En quelques mots voilà le résumé de cette journée ! Ce matin en effet, le ciel est souvent bien gris et délivre encore quelques précipitations qui deviennent de plus en plus éparses. Dans le même temps, par le nord de la région, la luminosité revient. A la mi-journée, les averses sont de plus en plus rares et vont disparaître l’après-midi. Pourquoi ? Parce que le ciel va, toujours par le nord, se dégager, laisser de plus en plus de place au soleil, néanmoins sur le sud de la région, il mettra plus de temps à s’imposer mais quand même, l’atmosphère sera bien plus lumineuse ! Le vent est faible toute la journée et d’un large secteur nord.Bien qu’en baisse, les températures tournent autour des valeurs de saison : comptez de 4° à 8° pour les minimales, et de 9° à 11° pour les maximales.Un week-end à la météo plus hivernale ?: comme le ciel va se dégager dans la nuit de vendredi à samedi, avec le rayonnement nocturne et les sols humides, brumes et brouillards vont se développer. Prudence sur les routes avec ces visibilités réduites, mais aussi avec des phénomènes de gelées et de regel possibles car les minimales vont « chuter » -2° à +3°. Une fois la grisaille dissipée, rien à signaler en journée, seuls quelques nuages circuleront dans le ciel. En revanche, dans la nuit de samedi à dimanche nous devrions avoir le passage d’une perturbation faiblement pluvio-neigeuse. Maximales de samedi : 6 à 8°.: la dégradation de la nuit nous quitte, à l’arrière va s’installer un ciel de traîne avec un régime d’averses, où une nouvelle fois, la neige pourra se mêler à la pluie. Le vent sera modéré sur le littoral. Températures minimales de 0° à 2°, attention aux phénomènes glissants, maximales de 4° à 8°.: la première semaine de décembre débutera avec une météo « calme », les grisailles matinales de ce lundi matin devraient nous laisser une journée lumineuse, même si quelques gouttes sont possibles sous les nuages les plus épais l’après-midi. Une nouvelle fois, en raison de la fraîcheur matinale (0° à 4°) des phénomènes glissants sont à prévoir, quant aux maximales elles resteront du même ordre que la veille (5° à 8°).