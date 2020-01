Météo France : les prévisions pour ce vendredi 3 janvier et pour les prochains jours

Ce vendredi

Les températures

Samedi

Dimanche

Lundi

Cette nuit, un petit front a fait son arrivée avec des pluies faibles présentes près des côtes. Les précipitations vont ensuite se généraliser à l'ensemble des Hauts-de-France. La couverture nuageuse sera donc bien présente en cette matinée.Dans l'après-midi, les nuages restent de mise ainsi que des pluies. Des rafales de vent entre 60 et 70 km/h sont aussi signalées, essentiellement en bord de mer. La situation devrait s'apaiser en fin de journée.Les températures minimales de ce vendredi sont en hausse, elles varieront de 4 à 7 degrés. 4 degrés pour Valenciennes et Maing, et 7 degrés à Abbeville et Vauchelles-les-Domart.Les maximales, elles, évoluent au-dessus des normales de saison. Il fera 8 à Laon et Vorges et 11 à Calais et Nielles-lès-Calais.Pour votre premier week-end de 2020, les conditions s'améliorent. En matinée, de belles éclaircies se développent. Dans l'après-midi, le ciel sera plus partagé entre nuages et passages ensoleillés. Des nuages qui pourraient être plus nombreux dans le Nord et dans l'Aisne. Dans l'ensemble, la journée sera plutôt calme et agréable avec des températures qui varieront de 3 à 8 degrés.L'humidité sera encore coincée dans les basses couches pour ce dimanche. Conséquence : la grisaille sera bien présente et les éclaircies rares.La brume et le brouillard seront au rendez-vous de la matinée. Dans l'après-midi, de belles éclaircies arriveront à s'imposer un peu partout et les températures seront, elles, stationnaires.Texte de Thomas Leridez