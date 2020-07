Météo France : prévisions pour ce vendredi 3 juillet et pour le week-end

► VendrediUne dorsale anticyclonique se met en place en altitude. Certes ce matin de nombreux nuages assez bas sont présents, mais au fil de la matinée, nous allons voir revenir le ciel bleu (et le soleil). Le vent de secteur ouest à sud-ouest est faible à modéré et souffle en pointes autour de 40 km/h sur la côte.► Dans l’après-midiLes rafales atteindront 50 km/h, et côté ciel c’est bel et bien un après-midi très ensoleillé qui nous attend.► TempératuresLes températures minimales et maximales, tournent autour des valeurs saisonnières.Au petit matin Météo France prévoit de 8° pour Laon, à 15° au Touquet.Les températures maximales sont quasi identiques à celles d’hier : 17° à 23°.► Un week-end faiblement perturbé ! Voilà ce qui nous attend…Cette nuit les nuages d’une perturbation vont commencer à envahir le ciel de la région par le nord-ouest. Nous les retrouverons donc samedi matin sur le quart nord-ouest accompagnés de faibles précipitations intermittentes. Ensuite, tout ceci va lentement progresser vers l’est des Hauts-de-France, il n’y a que le sud-est de notre territoire qui semble épargné par les gouttes (mais pas par les nuages !) Le vent soufflera encore en rafales (50 km/h) sur le littoral. Minimales de 10 à 15°, maximales de 18° à 26° (hausse en raison du secteur chaud de la dégradation).► DimancheNous serons toujours dans le fameux secteur chaud de la perturbation, donc beaucoup de nuages, ponctuellement de la pluie (même si quelques rayons de soleil pourraient transpercer la couche nuageuse), c’est en cours de nuit suivante que passera le dernier morceau de la dégradation, le front froid, qui semble rester peu actif. Sur la côte les rafales seront un peu plus marquées (60 km/h). La masse d’air étant douce, les températures monteront un peu : 14° à 16° pour les minimales, 18° à 27° pour les maximales.► LundiLa première semaine des vacances scolaires débutera avec une journée plus fraîche mais bien sympathique côté, même si par évolution diurne les nuages seront plus nombreux l’après-midi. Les températures du jour iront de 11° à 15° le matin et de 17° à 22° l’après-midi. (Rafales de 40 km/h sur la côte).► La météo des plagesIl fait plutôt beau aujourd’hui sur nos plages ! Attention toutefois aux coups de soleil ! Avec de tels indices UV un enfant attrape un coup de soleil en seulement 20 minutes ! Pensez à bien les protéger.Du soleil donc et encore du vent, la mer est agitée à peu agitée.Comme hier, il y a peu de différence entre la température de l’eau et la température de l’air (à l’abri du vent) 17° pour la Manche et la mer du Nord, 18° à 20° sur le sable ! Petit conseil du jour, profitez-en car demain, une perturbation arrive !► Qualité de l’airLes conditions de dispersion des polluants se maintiennent, ce qui permet à la qualité de l'air de rester bonne dans toute la région.Le saviez-vous ? Un moteur de véhicule bien entretenu rejette moins de polluants dans l'air. Gardez votre voiture en bonne santé pour limiter la pollution.Texte : Anne-Sophie Roquette