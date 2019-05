Météo France : prévisions pour ce vendredi 3 mai et pour le week-end

Vendredi

Lundi

Le réveil s’effectue sous un ciel chargé de nuages avec quelques averses éparses ici ou là. Le vent est orienté au nord-est, il est faible.Dans l’après-midi, nous conservons le risque d’averses, averses qui, quand même, devraient être moins marquées qu’hier selon Météo France.Les températures au lever du jour sont comprises entre 6 et 9°, les maximales sont toujours inférieures aux valeurs de saison : 11 à 14°.Pour le week-end c’est un « ressenti » encore plus frais qui nous attend !Il y a de l’air froid en basse-couche, mais aussi en altitude.La région sera concernée par une onde pluvieuse arrivée en cours de nuit. À l’heure qu’il est, il y a toujours un risque de « neige » ou « neige fondue » en fin de nuit début de matinée sur l’Aisne et l’Avesnois. Ailleurs juste des pluies. Une fois l’onde évacuée, il semblerait qu’elle nous laisse un ciel de traîne actif. Pour le moment le scénario est le suivant : Rafales de vent sous les averses de 60 km/h (jusqu’à 70 sur les côtes) et donc nos fameuses averses qui non seulement semblent nombreuses, mais en plus se feront sous forme de giboulées (grésil)Les températures seront de l’ordre de 2 à 7° pour les minimales, de 7 à 11° pour les maximales.Encore et toujours notre fameux ciel de traîne, mais à priori moins agité que la veille. Les averses deviendront au fil des heures de plus en plus rares, donc les éclaircies seront plus nombreuses, seules quelques rafales subsisteront en bord de mer et le long de la frontière avec la Belgique (50 à 60 km/h).Minimales de 4 à 6°, maximales de 9 à 12°.Avec un indice de confiance de 4 sur 5 pour l’échéance, Météo France prévoit le retour d’un temps plus calme. Ciel couvert le matin, devenant plus variable l’après-midi et petite remontée des températures… À suivre !Textes : Anne-Sophie Roquette.