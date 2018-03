Météo France : les prévisions pour ce vendredi 30 mars (et le week-end de Pâques)

Les prévisions de Météo France pour ce vendredi

Carte Météo France pour ce vendredi après-midi

Les prévisions de Météo France pour les prochains jours

Vendredi ? C’est reparti ! Ce matin, le ciel très nuageux va laisser bien peu de place au soleil, selon Météo France. Par le sud une nouvelle dégradation approche et dès la fin de matinée les départements picards sont touchés par ce retour pluvieux. Le vent orienté au sud-est est modéré (20 km/h).La dégradation gagne toute la région pour l’après-midi, rendant le ciel maussade avec des averses, et comme il y a toujours de l’instabilité dans l’air nous pourrions encore entendre gronder le tonnerre par endroit. Le vent se renforce, il va s’orienter un peu plus au sud, et souffle en rafales de 40 à 60 km/h.Au lever du jour les températures sont plus élevées qu’hier, 3° à 5°, quant aux valeurs de l’après-midi elles s’échelonnent de 9° à 12°.Hélas pour notre long week-end de Pâques, les conditions météo ne sont pas géniales !peu d’évolution, si ce n’est que la matinée devrait être bien ensoleillée mais par évolution diurne la masse d’air va s’instabiliser et notre après-midi sera ponctuée d’averses assez nombreuses, pouvant encore tourner à l’orage. Les températures seront toujours inférieures aux normales de saison (de 1 à 2 degrés).Mars nous quitte arrive, où malgré une hausse non négligeable des champs de pressions, la masse d’air restant fraîche et humide va nous apporter un ciel bien nuageux dès le début de journée. Les nuages les plus épais pourront lâcher quelques gouttes ici et là, et les éclaircies (bienvenues !) resteront peu fréquentes. (Températures 4°/9°)Pouravec un indice de confiance de 4 sur 5, il semblerait qu’une nouvelle perturbation vienne balayer la région. C’est donc un temps maussade et pluvieux qui est prévu, seule consolation, les températures maximales seront de saison…