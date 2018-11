Météo France : prévisions pour ce vendredi 30 novembre et pour le week-end

Vendredi

Températures

Le premier week-end de décembre s’annonce plus que maussade mais très doux !

Samedi

Dimanche

Lundi

Vous avez demandé le soleil, ne quittez pas, nous allons donner suite à votre demande…C’est un ciel de traîne qui se met en place aujourd’hui. L’air est plus sec, mais aussi un peu plus « frais ».dans le même temps, quelques averses se développent sur la frange littorale. Le vent orienté au sud-ouest souffle encore en rafales en bord de mer (autour de 60 km/h).elles sont plus éparses sur l’est de la région que sur l’ouest. Même si les conditions météo nous semblent plus agréables puisque le soleil va un peu plus se montrer, gardez votre parapluie à portée de main ! Quant au vent, basculé plus à l’ouest sur la façade maritime, ses rafales perdent de leur intensité et ne vont plus dépasser 40 km/h.Les températures du jour bien qu’en légère baisse par rapport à hier restent très douces pour la période :Essayez de profiter pleinement de la lumière du soleil aujourd’hui car pour la suite…(Cumuls sur 24h de l’ordre de 7 à 15mm) Elle nous quittera en soirée par l’est laissant une période de transition faiblement pluvieuse. Elle est accompagnée d’un renforcement du vent, d’abord sur les côtes puis ensuite sur toute la région, rafales jusque 60 km/h en général, jusque 70 km/h sur les côtes mais aussi sur le Nord, le Pas-de-Calais et en Thiérache. La douceur persiste 4 à 6° le matin, 10 à 12° l’après-midi.Encore plus doux ! Jusqu’à 11° dès potron-minet, 15° au meilleur de la journée. Mais côté ciel retour de l’onde pluvieuse, à nouveau des pluies continues temporairement modérées, à nouveau des cumuls sur 24h de 7 à 15mm. Nous repasserons dans une zone de liaison faiblement pluvieuse probablement dans le courant de l’après-midi, les pluies continues nous quittant pas l’est. Le vent sera toujours de la partie avec les mêmes valeurs que la veille, il semble ne plus concerner que le secteur côtier en fin de journée.Le ciel va rester chargé de nuages porteurs de pluies plus ou moins intermittentes, le vent d’ouest sera toujours sensible, maigre consolation avec les températures très douces qui persistent ! Quant au soleil…. Il va falloir patienter pour le retrouver !Textes : Anne-Sophie Roquette