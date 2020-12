Météo France : prévisions pour ce vendredi 4 décembre et pour le week-end

Ce vendredi 04 décembre, pensées pour les sapeurs-pompiers, les mineurs, les artificiers, les artilleurs, les métallurgistes, les démineurs et autres corporations liées au feu ou au travail souterrain, qui célèbrent leur « Sainte-Patronne ».Va-t-elle nous apporter des conditions météo plus clémentes qu’hier ?En fin de nuit nous sommes passés sous un ciel de traîne chargé de nuages porteurs d’averses.De l’orage voire un peu de grésil peuvent encore toucher la bordure côtière en tout début de journée.Les averses, éparses dans l’intérieur, vont, dans la matinée, régresser vers la côte pour l’après-midi.D’où le retour d’éclaircies parfois belles dans les terres, tandis que les averses (beaucoup plus éparses cette fois-ci) vont s’attarder sur la frange littorale.Parlons du vent à présent ! Orienté au sud-sud-ouest, il souffle en rafales de 60 à 70 km/h dans l’intérieur, jusqu’à 80 km/h sur la côte. L’après-midi il va lentement se calmer pour devenir modéré en fin de journée.Les températures du jour : En début de journée, elles s’échelonnent de 4° à 6°, en début d’après-midi de 6° à 7°, mais très vite elles vont baisser pour atteindre les « minimales » en fin de journée (vers 19h) soit 3° à 5° de l’intérieur vers le littoral.À noter des gelées au sol qui localement pourraient rendre les routes glissantes par endroit.Le ciel lui restera très nuageux, et la sensation de froid sera accentuée par le vent de sud-est modéré. Minimales de - 1° à + 1° dans les terres, de 0° à 2° sur la façade maritime, maximales de 5° à 7°.Le ciel bien nuageux du petit matin semble ensuite laisser la part belle au soleil. L’ambiance sera toujours froide avec des gelées quasi généralisées (-2° à 0° dans les terres, -1° à + 2° en bord de mer) et des maximales qui auront du mal à grimper (de 3° à 7°).La 50ème semaine de l’année démarrera sous les nuages, même si le soleil devrait tenter quelques percées, c’est donc un lundi bien gris et frais qui nous attend (minimales de -1° à +3°, maximales de 4° à 6°)La persistance d'une météo toujours perturbée va maintenir une bonne qualité de l'air sur l'ensemble de la région.Malgré un bon air extérieur, l'air de nos logements est aussi chargé en polluants. Il est nécessaire d'aérer minimum 2 fois par jour durant 10 minutes.Texte : Anne-Sophie Roquette.