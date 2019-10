Météo France : prévisions pour ce vendredi 4 octobre (et les prochains jours)

Températures



Quelles tendances à venir selon Météo France ?

Comme prévu une perturbation a abordé hier oir la région par les côtes de la Manche. Les premières pluies ont touché la Côte d'Opale avant de se généraliser un peu partout, et elles se décaleront ce matin sur l'est des Hauts-de-France, avant de s'évacuer et à l'arrière, avec un temps plus calme selon Météo France.Dans l'après-midi, c'est un temps de traîne qui se sera installé derriere le passage perturbé. Traîne essentiellement nuageuse, et très peu pluvieuse. On notera aussi pas mal de vent ce vendredi toute la journée, en rafales un peu partout.Les températures sont comprises ce matin entre 7 et 10 degrés : 8° à Compiègne et Mélicocq, 9° à Valenciennes et Petite-Forêt.Les maximales seront fraiches pour la saison, 16 ou 17 degrés : 16° à Saint-Omer et Aire-sur-la Lys, 17° à Beauvais et Crèvecoeur-le-Grand.Samedi, ce sera une journée de transition avant le passage de la prochaine dégradation. Le temps sera donc moins perturbé que les jours précédents, voire sec et agréable. Les températures seront comprises entre 8 et 16 degrés.Dimanche, le temps sera maussade, avec un nouveau front perturbé, des pluies temporairement modérées et des cumuls de precipitations que l’on surveillera, surtout dans le nord-ouest du Nord Pas-de-Calais.Et lundi, encore une journée de transition avec un ciel variable et nuageux partout, a priori sec. Et des températures qui baissent encore de 6 à 14 degrés.