Météo France : prévisions pour ce vendredi 5 avril et pour le week-end

Vendredi

Températures

Samedi

Dimanche

Lundi

Après une nuit calme, des nuages élevés s’invitent par l’ouest car nous sommes en marge d’une perturbation qui s’étire des îles britanniques à la Bretagne. Ceci ditnotre fameux voile d’altitude va certainement devenir plus dense, donnant au ciel un aspect « laiteux », mais les prévisionnistes de Météo France nous rassurent,0 à 5° dès potron-minet, plus de valeurs négatives comme hier, et les maximales redeviennent de saison d’où le ressenti printanier 13 à 15°.La journée va, à peu de choses près, ressembler à celle d’aujourd’hui.Nous y ajouterons juste, mais aussi en fin de journée, et là, uniquement sur le sud de la région où, en raison d’une dégradation, quelques gouttes peuvent tomber en cours de nuit suivante.Le vent d’est à nord-est sera faible à modéré, quelques pointes (40 à 50 km/h) souffleront sur l’ouest de la région (bonne nouvelle pour les cervolistes de Berck-sur-Mer !) Les minimales iront de 3 à localement 6/7 degrés, les maximales de 13 à 15° en bord de mer, 15 à 18° sur le reste de notre territoire.avec de l’humidité en basse couche.sauf peut-être sur le littoral (de petites pluies sont possibles sur l’ouest)Minimales de 4 à 8°, maximales de 12 à 18°.Pour le début de la quinzième semaine de l’année, il faut s’attendre à une, mais aussi d’averses qui seront plus nombreuses l’après-midi.Textes : Anne-Sophie Roquette